МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Шакалы запада должны знать, как с ними может поступить Великая Россия!👍👈😜🤪Россия может унич...
  • N Z
    Очень смешно. Уверен , взять любого чиновника и можно быть уверенным, что этот имеет откаты от подрядов. Но за что ег...Путин снесёт сего...
  • карла карлова
    А кто такая Навка?Практически никто,бывшая спортсменка каких много.Татьяна Навка счи...

«Тебя раздавят как червя». Зеленский получил зловещее послание от союзника Путина: зря он вякал на 9 Мая

«Тебя раздавят как червя». Зеленский получил зловещее послание от союзника Путина: зря он вякал на 9 Мая

Автор: Михаил Родионов Президент Украины Владимир Зеленский угрожал чуть ли не половине мира, когда намекал на теракты в Москве на 9 Мая, однако «просроченный» лидер получил зловещее послание от союзника России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
valentina sergeeva
&quot;Как&quot; - в данном случае, лишнее. Только этот ублюдочный затейник не червь, - аскарида, его только вытравить... вместе с европейским клубком ему подобных.
Ответить
13 час.
МG
Михаил Gurman
Очередное 1000000001е предупреждение.
Ответить
13 час.
наверх