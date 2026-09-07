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МОСИНФОРМ

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Современные электробусы вышли на новые маршруты в шести округах Москвы

Современные электробусы вышли на новые маршруты в шести округах Москвы

Столица продолжает модернизировать систему наземного городского транспорта. Современные безопасные машины подвозят пассажиров к станциям рельсового каркаса, социальным учреждениям, культурным и спортивным объектам, а также другим востребованным городским местам.

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