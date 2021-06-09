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Отечественные электронщики выступили против инвестиций

Отечественные электронщики выступили против инвестиций

С начала года производители систем хранения данных начали переходить на российские процессоры. Для желающих использовать в вычислительной технике иностранные процессоры нужно инвестировать в развитие отечественных решений около 250 миллионов рублей.

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