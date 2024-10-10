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  • Александр Глущенко
    над нейтральными ???Это расценивается "как препятствие свободному перемещению" --международное право.. Или нетерпится...«Мощнейшая бомбар...
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«Надо уходить»: Политолог Карасёв раскрыл варианты завершения конфликта

«Надо уходить»: Политолог Карасёв раскрыл варианты завершения конфликта

Украинский политолог Вадим Карасев, выступая в эфире аналитической программы, транслируемой YouTube-каналом «Вышка» назвал варианты завершения конфликта на Украине.

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