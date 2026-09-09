Maryland woman's lottery numbers pay off after 20 years

A Maryland woman who used the same set of lottery numbers for 20 years bought three tickets for a single drawing and scored $150,000.
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