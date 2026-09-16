БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рекордный рост инноваций: реальные достижения или чиновничья статистика?

Рекордный рост инноваций: реальные достижения или чиновничья статистика?

Игорь Николаев: Все определяет спрос, а не тяга к новым технологиям сама по себе Георгий Смирнов Фото: Донат Сорокин/ТАСС Производство инновационных товаров в прошлом году выросло на 22%, достигнув рекордного за последние пять лет объема в 12,6 трлн рублей.

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