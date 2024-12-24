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Продолжается экспансия российского мирного атома на мировом рынке – FT

Продолжается экспансия российского мирного атома на мировом рынке – FT

Россия стремится закрепить свои позиции в качестве одного из крупнейших строителей АЭС в мире. Об этом газете Financial Times заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

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