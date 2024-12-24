Продолжается экспансия российского мирного атома на мировом рынке – FT

Россия стремится закрепить свои позиции в качестве одного из крупнейших строителей АЭС в мире. Об этом газете Financial Times заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии