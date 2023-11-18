Туристический поток в Зарайск увеличился до 250 тысяч человек за пять лет

С 2018 по 2023 годы количество туристов в Зарайске увеличилось со 130 тысяч человек до 250 тысяч. Городской округ стал более привлекательным благодаря преображениям общественных зон, сообщили в Минблаге Подмосковья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии