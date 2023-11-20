В России рекомендовали ускорить внедрение транспорта на газе

Комиссия Госсовета, среди участников которого были представители Минэнерго, Минтранса и Минпромторга, рекомендовала правительству изучить инициативы для ускоренного распространения в РФ работающих на газомоторном топливе (ГМТ) транспорта и техники.
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