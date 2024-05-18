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Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/4 финала. «Шоле» – «Париж», «Ле-Портель» встретится с «Монако»

«Шоле» примет «Париж», «Ле-Портель» встретится с «Монако», «Нантер» – с «Бурком». Чемпионат Франции Плей-офф 1/4 финала (до двух побед) Вторые матчи Шоле – Париж Дата проведения 18 мая, 21.

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