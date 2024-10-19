Посол допустил общение Путина и Пашиняна на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут иметь возможности для общения во время саммита БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
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