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Писатель Владимир Виноградов

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Тормозные колодки: как выбрать, чтобы не скрипели и служили долго

Тормозные колодки: как выбрать, чтобы не скрипели и служили долго

Скрип тормозов — одна из тех мелочей, которая способна здорово испортить настроение. Вроде бы машина тормозит, всё работает, а этот противный звук будто кричит: «Что-то не так!» На самом деле причина часто кроется в банальном несоответствии материалов тормозных колодок и дисков либо в неподходящем типе фрикционной накладки под ваш стиль езды.

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