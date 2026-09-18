Тормозные колодки: как выбрать, чтобы не скрипели и служили долго

Скрип тормозов — одна из тех мелочей, которая способна здорово испортить настроение. Вроде бы машина тормозит, всё работает, а этот противный звук будто кричит: «Что-то не так!» На самом деле причина часто кроется в банальном несоответствии материалов тормозных колодок и дисков либо в неподходящем типе фрикционной накладки под ваш стиль езды.