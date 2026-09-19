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МОСИНФОРМ

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«Мосбилет» составил подборку самых интересных выставок второй половины сентября

«Мосбилет» составил подборку самых интересных выставок второй половины сентября

Во второй половине сентября московские музеи приглашают на выставки о моде в искусстве, истории столицы, музыке и природе.

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