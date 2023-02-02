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Politico: Пентагон не верит, что Украина вернет Крым

Politico: Пентагон не верит, что Украина вернет Крым

Пентагон не верит, что Украина сможет вернуть себе Крым. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на свои источники, которые якобы знакомы с секретным брифингом ведомства и комитета Палаты представителей по вооруженным силам в Конгрессе США.

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