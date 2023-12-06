Bloomberg: Будущий визит Путина в Саудовскую Аравию означает провал усилий США

Обозреватели агентства Bloomberg указали на тот факт, что запланированный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Саудовскую Аравию является признаком провала усилий Соединенных Штатов Америки, направленных на изоляцию Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии