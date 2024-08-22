Власть по наследству, или Коля из Пекина. В Белоруссии началась операция "Преемник"

aboreiko Борейко В истории были неудачные примеры передачи власти от отца к сыну для сохранения у власти семейного клана. После смерти Оливера Кромвеля в сентябре 1658 года пост лорда-протектора перешёл к его сыну Ричарду, который немедленно созвал новый парламент. Ричард не пользовался такой же популярностью как его отец. Поэтому депутаты выступили против системы протектората под руководством семьи Кромвелей.

Леопольд Счастливый а выборы - то тогда для чего? зачем устраивают этот цирк? все же понимают, что "выборы" ничего не решают! кто денежным мешкам нужен-того и "выберут"! вот только власть почему-то не понимает, что это все понимают!