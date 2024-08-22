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Власть по наследству, или Коля из Пекина. В Белоруссии началась операция "Преемник"

Власть по наследству, или Коля из Пекина. В Белоруссии началась операция "Преемник"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Уже месяц, как Александр Лукашенко регулярно заявляет, что уйдёт, что президенты не вечны, и белорусы должны привыкнуть, что страной будет управлять другой человек.

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Комментарии
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aboreiko Борейко
В истории были неудачные примеры передачи власти от отца к сыну для сохранения у власти семейного клана. После смерти Оливера Кромвеля в сентябре 1658 года пост лорда-протектора перешёл к его сыну Ричарду, который немедленно созвал новый парламент. Ричард не пользовался такой же популярностью как его отец. Поэтому депутаты выступили против системы протектората под руководством семьи Кромвелей.
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4 час.
Леопольд Счастливый
а выборы - то тогда для чего? зачем устраивают этот цирк? все же понимают, что &quot;выборы&quot; ничего не решают! кто денежным мешкам нужен-того и &quot;выберут&quot;! вот только власть почему-то не понимает, что это все понимают!
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1 час.
ЛТ
Лена Тишина
Гаффтор, изучи конституцию Беларуси прежде чем что-то ляпнуть. Её, кстати, изменили при Луке.
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