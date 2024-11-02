Боевики в шоке от «подарков» российской армии: «Герани» получили «вакуумный» заряд Юлия СоколоваУкраинские силы не первый месяц ощущают на себе давление от российских беспилотников, среди которых особенный страх вызывает «Герань-2».
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