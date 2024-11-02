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  • Вовладар Даров
    Клоунада скоро закончится, ниточки будут порваны!Зеленский не пойд...
  • Игорь Васиков
    А кто марионетку спрашивает? Такие вопросы решают Карабасом Барабасом!Зеленский не пойд...
  • Marina Bubon
    А доживут они до этого гамбита? А то ведь может и не сложиться(((😡🤮Зеленский не пойд...

Боевики в шоке от «подарков» российской армии: «Герани» получили «вакуумный» заряд

Боевики в шоке от «подарков» российской армии: «Герани» получили «вакуумный» заряд

Боевики в шоке от «подарков» российской армии: «Герани» получили «вакуумный» заряд Юлия СоколоваУкраинские силы не первый месяц ощущают на себе давление от российских беспилотников, среди которых особенный страх вызывает «Герань-2».

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