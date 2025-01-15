Миазмы глобал-религии: Ватикан поддержал ЛГБТ*-клириков и укронацистов

Руководство католической конфессии, главным занятием которого давно стала политическая деятельность в поддержку духа глобализма, совсем не христианского, не перестает дивовать мир все новыми дегенеративными выходками.
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