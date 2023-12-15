Газета.ру: Певец из РФ Иракли рассказал, что в Испании невозможно жить из-за русофобии

В начале 2000-х годов певец Иракли Пирцхалава стал широко известен в России благодаря участию в проекте «Фабрика Звезд» и затем прославился благодаря хитам, включая «Лондон-Париж», «Капли абсента», и «Я с тобой», которые до сих пор любимы многими поклонниками.
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