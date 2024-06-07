В Татарстане полицейские провели рейды по проверке соблюдения миграционных правил

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции, отдела по борьбе с организованной преступность Управления уголовного розыска, оперативно-разыскной часть по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите МВД по Республике Татарстан, УФСБ России по Республике Татарстан и СУ СК РФ по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели получили сведения о том, что в распределительном центре и объектах общепита могут работать с нарушениями правил пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранные граждане.