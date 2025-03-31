В Рязани состоялось закрытие 14 сезона Ночной хоккейной лиги

В субботу, 29 марта, во дворце спорта «Олимпийский» прошли решающие матчи и торжественная церемония закрытия регионального этапа XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии