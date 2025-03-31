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В Рязани состоялось закрытие 14 сезона Ночной хоккейной лиги

В Рязани состоялось закрытие 14 сезона Ночной хоккейной лиги

В субботу, 29 марта, во дворце спорта «Олимпийский» прошли решающие матчи и торжественная церемония закрытия регионального этапа XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области.

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