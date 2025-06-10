Адмирал Касатонов - великий человек. Именно благодаря нему, и только нему у нас в Крыму остался Черноморский флот.
Адмирал Касатонов: "Ненависть к России царила в Киеве уже спустя месяц после распада СССР"
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Не я написал "хохлы",а ответил на коммент, где так было написано...😜
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9 час.
ДС
Димитрий Степанов
А ещё татары, башкиры, чеченцы и пр. И великий русский Поэт не скрывал своего желания навсегда из России сбежать. Каково?
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8 час.
Дмитрий Гурин
Ну еще и Герцен, Александр Иванович не только сбежал из России а еще и радовался Крымской войне.Училка литературы меня очень невзлюбила за сочинение о нем, хотя однокласники об этом его подвиге не знали, ну еше и потому что я Пушкина на уроке назвал параноиком в тяжелой степени. Итог- четверка на экзамене и гудбай золотая медаль.... 😀.
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6 час.
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