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Адмирал Касатонов: "Ненависть к России царила в Киеве уже спустя месяц после распада СССР"

Адмирал Касатонов: "Ненависть к России царила в Киеве уже спустя месяц после распада СССР"

Адмирал Касатонов - великий человек. Именно благодаря нему, и только нему у нас в Крыму остался Черноморский флот.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Не я написал &quot;хохлы&quot;,а ответил на коммент, где так было написано...😜
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9 час.
ДС
Димитрий Степанов
А ещё татары, башкиры, чеченцы и пр. И великий русский Поэт не скрывал своего желания навсегда из России сбежать. Каково?
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8 час.
Дмитрий Гурин
Ну еще и  Герцен, Александр Иванович не только сбежал из России а еще и радовался Крымской войне.Училка литературы меня очень невзлюбила за сочинение о нем, хотя однокласники об этом его подвиге не знали, ну еше и потому что я Пушкина на уроке назвал параноиком в тяжелой степени. Итог- четверка на экзамене и гудбай золотая медаль....  😀.
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6 час.
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