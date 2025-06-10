Адмирал Касатонов: "Ненависть к России царила в Киеве уже спустя месяц после распада СССР"

Дмитрий Гурин

Ну еще и Герцен, Александр Иванович не только сбежал из России а еще и радовался Крымской войне.Училка литературы меня очень невзлюбила за сочинение о нем, хотя однокласники об этом его подвиге не знали, ну еше и потому что я Пушкина на уроке назвал параноиком в тяжелой степени. Итог- четверка на экзамене и гудбай золотая медаль.... 😀.