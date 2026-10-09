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Русская весна

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В США сообщили, какие трудности возникли между Киевом и Львовом

В США сообщили, какие трудности возникли между Киевом и Львовом

Недавние российские атаки на Киев привели к нарушению цепочки военных поставок, тянущейся от Польши и Львова, заявил американский журналист Джон Хелмер в эфире YouTube-канала.

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