В США сообщили, какие трудности возникли между Киевом и Львовом

Недавние российские атаки на Киев привели к нарушению цепочки военных поставок, тянущейся от Польши и Львова, заявил американский журналист Джон Хелмер в эфире YouTube-канала.
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