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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам рассказали, почему осенью домашняя пыль становится особенно опасной

Россиянам рассказали, почему осенью домашняя пыль становится особенно опасной

Сухой теплый воздух поднимает микрочастицы в воздух и способствует размножению пылевых клещей Домашняя пыль со временем аккумулирует вещества, которые выделяются из различных материалов в окружающей среде.

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