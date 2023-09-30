Кардиолог Егай рассказал, о каких проблемах с сердцем могут предупредить умные часы

Прошел 10 тысяч шагов, а результата — ноль По словам Юрия Егая, заведующего кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, врачи положительно относятся к любой возможности человека следить за своим здоровьем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии