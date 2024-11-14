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Картина дня. Финансы

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Комитет ГА ООН принял резолюцию России о борьбе с неонацизмом

Комитет ГА ООН принял резолюцию России о борьбе с неонацизмом

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», сообщает ТАСС.

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