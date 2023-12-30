Сегодняшние точечные удары по объектам ВСУ на Украине (именно так, а не бомбардировка населения, как в Газе) сопровождаются, к сожалению, попаданием ПВО по гражданским объектам.
У русских закончилась жалость к "простым украинцам"
Комментарии
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Степан Иванов
А почему бы не на 2 млрд$? Бумага всё стерпит. Всё равно хохлы нам могут на Новый год ещё несколько Белгородов устроить. Что там наши ракеты и бомбы долбят на 1млрд$ мы не видим и не чувствуем ВООБЩЕ!
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1 час.
Борис Леонтьев
Благадаря решению, принятому Зеленским и фашистской хунтой в Украине не осталась мирного населения. Там остались только те кого будут забирать и посылать убивать наших людей, не зависимо от того это женщина, мужчина, старик, инвалид. Так почему мы должны жалеть этих скотов и убийц? Все они рано или поздно будут убивать в том числе и наших женщин стариков и детей. А это значит, что мы уже сейчас имеем полное права за каждый выстрел по нашим людям стирать с лица Земли по украинскому городу.
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1 час.
Е Ва
вот у меня на "Новочеркасске" служил хороший друг и в Николаеве живет (ну пытается выживать) лучшая подруга, у меня точно не закончилась жалость...к русским, которые тоже под этими "ошибками ПВО", но..."это другое"((((
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55 мин.
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