У русских закончилась жалость к "простым украинцам"

А почему бы не на 2 млрд$? Бумага всё стерпит. Всё равно хохлы нам могут на Новый год ещё несколько Белгородов устроить. Что там наши ракеты и бомбы долбят на 1млрд$ мы не видим и не чувствуем ВООБЩЕ!

Борис Леонтьев

Благадаря решению, принятому Зеленским и фашистской хунтой в Украине не осталась мирного населения. Там остались только те кого будут забирать и посылать убивать наших людей, не зависимо от того это женщина, мужчина, старик, инвалид. Так почему мы должны жалеть этих скотов и убийц? Все они рано или поздно будут убивать в том числе и наших женщин стариков и детей. А это значит, что мы уже сейчас имеем полное права за каждый выстрел по нашим людям стирать с лица Земли по украинскому городу.