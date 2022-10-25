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На вооружение Т-72АМТ был принят 24 февраля 2021 года

На вооружение Т-72АМТ был принят 24 февраля 2021 года

Мы расскажем вам о редкой украинской модификации советского Т-72. Чем она отличается от Т-72Б3? Следует отметить, что Т-72 в Украине встречается редко.

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