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ИА Реалист

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Ученые из США создали робота-птицу для мониторинга океана

Ученые из США создали робота-птицу для мониторинга океана

БОСТОН (ИА Реалист). Лаборатория Массачусетского технологического института (MIT) совместно со Швейцарской высшей технической школой Лозанны (EPFL) представила Flapping-wing Aerial-Aquatic Vehicle (FAAV) — робота весом менее 300 граммов, использующего одну пару крыльев для полёта в воздухе и плавания под водой.

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