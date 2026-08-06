Ученые из США создали робота-птицу для мониторинга океана

БОСТОН (ИА Реалист). Лаборатория Массачусетского технологического института (MIT) совместно со Швейцарской высшей технической школой Лозанны (EPFL) представила Flapping-wing Aerial-Aquatic Vehicle (FAAV) — робота весом менее 300 граммов, использующего одну пару крыльев для полёта в воздухе и плавания под водой.