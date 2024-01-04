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Для стран Запада поставки оружия Украине оказались проблемой 

Для стран Запада поставки оружия Украине оказались проблемой 

Существенную помощь в вооружениях Украине могут оказать только США. Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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