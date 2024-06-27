AP: ВС Польши запустили программу военной подготовки «Каникулы с армией»

В восточной Польше запустили программу базовой военной подготовки «Каникулы с армией». Власти инициировали ее в поисках новобранцев для возможного конфликта с Россией, сообщило агентство Associated Press.
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