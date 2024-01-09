ЦИК 9 января решит вопрос о регистрации Харитонова кандидатом в президенты РФ

Центризбирком России рассмотрит вопрос о регистрации председателя комитета Государственной думы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова на выборах президента 9 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии