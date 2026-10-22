«Лисица и виноград»: музейно‑театрализованное мероприятие в Музее Валентина Серова в Домотканово. 25 октября в Музее Валентина Серова в Домотканово состоится музейно‑театрализованное мероприятие для всей семьи «Встреча шестая — Лисица и виноград» из цикла «Басни Крылова — басни Серова» (6+).