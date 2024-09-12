Мишустин защитит россиян от ошибок при покупке квартир и домов

Правительство защитило россиян от ошибок при регистрации недвижимости. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече с руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегом Скуфинским, что государство гарантирует права на собственность.
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