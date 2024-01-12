Телеканал «Россия 1» стал лидером по общей аудитории в 2023 году

«Россия 1» остается на первом месте по рейтингу (среднее количество человек, смотревших телеканал, выраженное в процентах от населения) и доле (среднее количество человек, смотревших телеканал, выраженное в процентах от всей телеаудитории) в 2023 году.
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