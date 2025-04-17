Ученые из Кембриджа обнаружили признаки внеземной жизни

Планета K2-18b может быть населена живыми организмами.фото: pixabay.com/0fjd125gk87Группа ученых из Кембриджа, изучающая атмосферу планеты K2-18b, обнаружила в ней признаки молекул, которые на Земле производятся только простыми организмами.
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