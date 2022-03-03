Радулов прервал 10-матчевую безголевую серию, став 1-й звездой игры с «Лос-Анджелесом»

Форвард «Далласа» Александр Радулов забил победный гол в большинстве в игре чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:3) и был признан первой звездой.

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