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В России развернули единую систему ПВО для борьбы с ВСУ

В России развернули единую систему ПВО для борьбы с ВСУ

В России развернута уникальная система противовоздушной обороны, охватывающая также зону специальной военной операции, для противодействия всем средствам воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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