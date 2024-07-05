В России развернули единую систему ПВО для борьбы с ВСУ

В России развернута уникальная система противовоздушной обороны, охватывающая также зону специальной военной операции, для противодействия всем средствам воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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