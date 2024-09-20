Рождество Пресвятой Богородицы: история, традиции и обычаи праздника

Рождество Богородицы – непереходящий праздник, его всегда отмечают в один и тот же день – 21 сентября 1 Что такое Рождество Богородицы? Это один из двунадесятых православных праздников, которые тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы.