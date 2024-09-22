Мистика от Павшего.Павший Дух.Лишь в ложь мы верить можем, для правды вера не нужна. Нам говорят, как без веры жить, не спорю, ложь — основа веры всей, где правды нет.
Абсурд..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мистика от Павшего.Павший Дух.Лишь в ложь мы верить можем, для правды вера не нужна. Нам говорят, как без веры жить, не спорю, ложь — основа веры всей, где правды нет.
Свежие комментарии