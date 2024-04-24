Слабонервным не смотреть: Гоар Аветисян показала архивное фото до похудения

После упорной борьбы с лишним весом визажист Гоар Аветисян в личном блоге опубликовала архивную фотографию семилетней давности в купальнике, на которой поклонники могли увидеть, с чего все началось и какой большой труд стоит за преобразованием тела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии