Минздрав Татарстана сообщил о наличии онкопрепаратов до 2026 года

Министерство здравоохранения Татарстана подтвердило, что препараты "Рибоциклиб" и "Фулвестрант" для лечения рака имеются в Республиканском клиническом онкодиспансере в достаточном количестве и обеспечены на 2026 год.
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