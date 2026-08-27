Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

Минздрав Татарстана сообщил о наличии онкопрепаратов до 2026 года

Минздрав Татарстана сообщил о наличии онкопрепаратов до 2026 года

Министерство здравоохранения Татарстана подтвердило, что препараты "Рибоциклиб" и "Фулвестрант" для лечения рака имеются в Республиканском клиническом онкодиспансере в достаточном количестве и обеспечены на 2026 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии