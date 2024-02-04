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Республиканцы стали собирать в Техасе собственную армию

Республиканцы стали собирать в Техасе собственную армию

  Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об отправке бойцов Национальной гвардии в Техас для защиты южных границ страны.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Все таки Борис Межуев не до конца понимает данную ситуацию, для этого надо пожить в Южны или как там называют Конфедеративных штатах не годик и не два. Там постоянные трения с федералами но вот в Техасе в отличие от других.... федеральных земель нет в принципе да и в оставшихся у федералов местные преспокойно отберут эти земли. Все таки самое боеспособное население страны и того же оружия даже 4-го класса у местного &quot;выживателя&quot; может быть больше чем у всех жителей Калифорнии вместе взятых. Вспомните волнения в Аризоне после прошлых выборов. И резервисты южане намного лучше подготовлены в плане ведения БД не зря же именно из них формируется большинство служащих в действующих частях ВС США.
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