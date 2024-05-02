Участники второй волны программы «Бизнес в малых городах» представили экспертам свои проекты

<p> Тридцать начинающих и действующих предпринимателей из разных районов Ивановской области – участников программы «Бизнес в малых городах» представили свои проекты и получили рекомендации экспертов по развитию бизнеса.
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