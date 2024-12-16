Нужно работать, отдохнете потом: Минтруд отказался делать последний рабочий день года сокращенным

В Минтруде высказались о возможности сокращения последнего рабочего дня в уходящем 2024 году. 28 декабря не будет коротким трудовым днем в России, по аналогии с другими предпраздничными днями, заявил министр труда Антон Котяков.
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