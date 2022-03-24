Кива показал польскую карту раздела Украины

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал в своем Telegram-канале, показанную в эфире польского телеканала TVP1 карту раздела Украины и заявил, что этот жест показывает готовность западных стран к изменению границ бывшей республики СССР.
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал в своем Telegram-канале, показанную в эфире польского телеканала TVP1 карту раздела Украины и заявил, что этот жест показывает готовность западных стран к изменению границ бывшей республики СССР.
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