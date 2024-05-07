Россияне бросились скупать один вид товаров

Спрос на квартирные кондиционеры в России увеличился практически на 59 процентов Спрос на квартирные кондиционеры в России в первом квартале 2024 года повысился практически на 59 процентов относительно аналогичного периода прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии