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Монтрез Харрелл: «Яннис проигнорировал меня и получил то, что заслужил!»

Форвард «Сиксерс» Монтрез Харрелл написал в социальных сетях об инциденте после матча с «Бакс» с участием лидера соперника Янниса Адетокумбо.

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