Парламентарии оценили потенциал биотехнологического центра

Депутаты Заксобрания Новосибирской области, обсуждая возможность создания регионального агробиотехнопарка, на очередном заседании профильного комитета ознакомились с работой действующего Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ).
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