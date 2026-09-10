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Аргументы недели

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Новые обитатели окраин: в Амстердаме растут лагеря бездомных цыган

Новые обитатели окраин: в Амстердаме растут лагеря бездомных цыган

Бездомные цыгане обживают Амстердам. На улицах города они основали лагеря. Около 50 человек живут как минимум в трёх лагерях — в кустах и под железнодорожными эстакадами в районе Зейдост.

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